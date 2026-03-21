ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
109
Время на прочтение
2 мин

Первый день переговоров в США: Умеров раскрыл детали встречи

Украинская делегация начала во Флориде переговоры с представителями администрации США.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Рустем Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

Украинская переговорная команда завершила первый день важных двусторонних консультаций с американскими партнерами в Флориде. Главной целью встречи стало согласование общих подходов для дальнейшего продвижения переговорного трека и достижения конкретных практических результатов.

Об официальных итогах старта переговоров в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кто вошел в состав делегаций

По словам министра, встреча состоялась на самом высоком уровне с представительством ключевых фигур обоих государств.

От Украины в переговорах принимали участие:

  • Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

  • Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента Украины;

  • Давид Арахамия – глава фракции «Слуга народа».

  • Сергей Кислица – заместитель руководителя Офиса президента.

Американскую сторону представляли:

  • Стив Виткофф – специальный представитель Президента США;

  • Джаред Кушнер – советник Президента США;

  • Джош Грюнбаум – старший советник Белого дома;

  • Крис Карран – старший советник по вопросам политики Государственного департамента США.

Первые итоги и последующие шаги

В ходе встречи делегации сосредоточились на обсуждении ключевых вопросов безопасности и политических вопросов. Рустем Умеров подчеркнул, что особое внимание стороны уделили именно согласованию подходов, позволяющих перейти от дискуссий к реальным результатам.

«По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса», — отметил он.

Известно, что двусторонние консультации во Флориде не завершены — делегации продолжат работу уже на следующий день.

Напомним, в Кремле заявили, что Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает временной.

Дата публикации
Количество просмотров
109
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie