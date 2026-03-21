Первый день переговоров в США: Умеров раскрыл детали встречи

Секретарь СНБО Рустем Умеров

Украинская переговорная команда завершила первый день важных двусторонних консультаций с американскими партнерами в Флориде. Главной целью встречи стало согласование общих подходов для дальнейшего продвижения переговорного трека и достижения конкретных практических результатов.

Об официальных итогах старта переговоров в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кто вошел в состав делегаций

По словам министра, встреча состоялась на самом высоком уровне с представительством ключевых фигур обоих государств.

От Украины в переговорах принимали участие:

Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента Украины;

Давид Арахамия – глава фракции «Слуга народа».

Сергей Кислица – заместитель руководителя Офиса президента.

Американскую сторону представляли:

Стив Виткофф – специальный представитель Президента США;

Джаред Кушнер – советник Президента США;

Джош Грюнбаум – старший советник Белого дома;

Крис Карран – старший советник по вопросам политики Государственного департамента США.

Первые итоги и последующие шаги

В ходе встречи делегации сосредоточились на обсуждении ключевых вопросов безопасности и политических вопросов. Рустем Умеров подчеркнул, что особое внимание стороны уделили именно согласованию подходов, позволяющих перейти от дискуссий к реальным результатам.

«По итогам первого дня встречи доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спасибо Соединенным Штатам за вовлеченность и последовательную работу по продвижению процесса», — отметил он.

Известно, что двусторонние консультации во Флориде не завершены — делегации продолжат работу уже на следующий день.

Напомним, в Кремле заявили, что Москва надеется на возобновление трехстороннего формата переговоров в ближайшей перспективе, а паузу в переговорах считает временной.