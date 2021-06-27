Первый митинг Трампа после президентства и подробности обрушения здания в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Россия, Иран и Китай унижают США, а американский президент Джо Байден разрушает страну. Об этом заявил експрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома. Читать дальше ->
- Експрезидент США Дональд Трамп назвал президентские выборы в США 2020 году»преступлением века", поскольку считает, что их результаты были сфальсифицированы. Об этом он заявил, впервые за долгие месяцы выступая перед сторонниками. Читать далее ->
- Конструкция здания обвалилась в пригороде Майами, штат Флорида, имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта. Читать дальше ->
- Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до пяти. Также на месте обвала многоэтажного жилого дома распространяется пожар. Читать дальше ->
- Компания Johnson & Johnson согласилась выплатить 230 млн долларов в рамках судебных разбирательств вокруг опиоидной кризиса. Читать дальше ->