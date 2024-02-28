Первый приоритет – граница, а затем – Украина: проголосуют ли в США за военную помощь Украине

Палата представителей США возвращается к работе.
Палата представителей США 28 февраля возвращается к работе после каникул. Президент Джо Байден накануне собрал лидеров Конгресса обсудить дальнейшую работу. На повестке дня было два неотложных вопроса – голосование за государственный бюджет, чтобы правительство не прекратило работу из-за отсутствия финансирования и помощи партнерам, в частности предоставление Украине $60 миллиардов.
Как пишет BBC, вопрос предоставления Украине долгожданной помощи в $60 млрд будет не первым на повестке дня американских конгрессменов, несмотря на призывы Белого дома.
Американская помощь Украине носит, прежде всего, военный характер, и значительная ее часть идет на финансирование американских производителей.
"Впрочем, этот аргумент, который неоднократно озвучивал президент Джо Байден, пока не повлиял на американских конгрессменов, которые должны утвердить оказание помощи Украине", — пишет BBC.
Конгрессмены США накануне встретились с президентом Джо Байденом. Как заявил после встречи в Белом доме спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вопрос помощи Украине не будет первым, который должны рассмотреть законодатели.
Сначала они обсудят бюджет США во избежание так называемого "шатдауна" – прекращения финансирования федерального правительства. Затем проблема защиты границы и нелегальной миграции, которую республиканцы считают приоритетной для США. И только после этого помощь другим странам.
"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять-таки, первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – заявил спикер Джонсон.
Между тем, в Государственном департаменте США назвали ситуацию на поле боя в Украине "чрезвычайно серьезной" из-за нехватки боеприпасов.
Вместе с тем, в Белом доме не намерены поддерживать инициативу по отправке войск в Украину, которую в начале этой недели озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Президент Байден четко дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", — заявила спикер Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Палата представителей США возвращается к работе! Байден дал наставления о помощи Украине
Напомним, Белый дом призвал Джонсона немедленно поставить на голосование помощь Украине.
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