Первый раунд переговоров между Трампом и Путиным уже состоялся - политолог

Российский диктатор Путин пытается воспользоваться изменением политической ситуации в США и организовать встречу, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности, войны в Украине.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политолог Сергей Таран.

Он заявил, что геополитические аргументы Кремля могут подействовать во время встречи Путина с Дональдом Трампом.

"Первый раунд американо-российских переговоров по Украине уже де-факто состоялся, хотя публично, заочно и не очень эффективно. Трамп несколько раз обращался к Путину с требованием прекратить войну, наводя экономические аргументы, но Путин лишь пожал плечами, и это ничем не завершилось.. Трамп выдвинул экономические рациональные аргументы, которые не возымели действия на Путина", — отметил Таран.

Политолог заявил, что Путину важно во время встречи с Трампом говорить не об экономике, а об иррациональных вещах, в том числе об истории и безопасности.

"Аргументы, которые могут повлиять на Путина, связаны с силой и армией. Например, если Трамп заявит, что предоставит больше оружия Украине, если переговоры не завершатся успешно, или что НАТО увеличит военное присутствие и расходы, или если Трамп начнет переговоры с Китаем по давлению на Россию Такие геополитические аргументы на Путина подействуют гораздо больше.

На переговорах Трампа и Путина можно ожидать, что будут обсуждаться вопросы силы и геополитики, а не экономики. И сегодня Путин, вероятно, готов к переговорам с Соединенными Штатами.

"Как заявлял Путин, такие переговоры могут охватывать широкий спектр вопросов безопасности в Европе и мире. Для Путина это очень важно, поскольку его давним желанием было сидеть за столом переговоров с США. После начала войны с ним никто не хотел разговаривать, и ни один приличный Западный политик не мог быть с ним за одним столом. Но сейчас конъюнктура в Соединенных Штатах изменилась, и Трамп еще во время избирательной кампании заявлял о готовности общаться с Путиным», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские власти сейчас делают все возможное, чтобы "очаровать" нового президента США Дональда Трампа для того, чтобы "выдавить" Украину из переговорных процессов по окончании войны.

Мы ранее информировали, что кремлевский диктатор Путин заявил, что мирный диалог с Украиной без отмены "декрета" президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ будет "нелегитимным", а потому бесполезным.

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