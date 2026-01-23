Первый раунд переговоров в Абу-Даби завершен: что известно

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Первый раунд проходящих в Объединенных Арабских Эмиратах трехсторонних переговоров с участием делегаций Соединенных Штатов, Украины и России завершен.

Об этом сообщает Sky News.

Стороны взяли паузу, однако диалог не остановлен окончательно.

По информации журналистов, ссылающихся на собственные источники в американских дипломатических кругах, первый день переговоров прошел в конструктивном русле.

Представитель Белого дома в комментарии телеканалу NBC News дал лаконичную, но положительную оценку происшествию.

«Сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между Соединенными Штатами, Украиной и Россией была продуктивной», — заявил он.

Известно, что стороны завершили обсуждение на сегодня. Однако это не конец процесса. Американские чиновники подтвердили, что переговоры продолжатся уже завтра, на следующий день.

Эту информацию подтверждают и Росс СМИ.

Напомним, по данным Sky News, участие Кирилла Буданова в переговорах в Абу-Даби американские военные и разведка оценивают крайне положительно. Источники, консультирующие США по украинскому вопросу, отмечают высокий уровень доверия к Буданову и считают его присутствие важным сигналом серьезности процесса.

В то же время, корреспондентка Sky News Салли Локвуд отмечает, что нынешние переговоры отличаются от предыдущих и свидетельствуют о наличии реального компромиссного варианта для обсуждения.