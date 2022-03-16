Первый разговор с начала войны: США предупредили РФ о последствиях использования химического оружия против Украины

Салливан поддержал территориальную целостность Украины.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на "Белый дом".
Издание отмечает, что представители РФ и США побеседовали впервые за последние недели.
Салливан подтвердил "решительную и явную оппозицию Соединенных штатов неспровоцированному и неоправданному вторжению России в Украину".
"Салливан четко выложил обязательство Соединенных Штатов продолжать вводить санкции против Россию, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО в постоянной полной координации с союзниками и партнерами. Салливан сказал Патрушеву, что Москва должна прекратить нападения на украинские города. Салливан также предупредил Патрушева о последствиях любого возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове 16 марта российские оккупанты, которые цинично убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру Украины, обстреляли рынок. В результате атаки захватчиков есть погибшие и раненые среди гражданских.
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