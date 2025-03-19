Первый разговор Трампа и Зеленского после спора в Овальном кабинете: о чем шла речь

Американский лидер Дональд Трамп 19 марта провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне, Зеленский предполагал, что Трамп расскажет о своем разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а также будут обсуждаться детали следующих шагов.

Заметим, это был первый разговор двух лидеров после спора в Овальном кабинете.

Что известно о звонке Трампа в Зеленский – читайте в материале ТСН.ua.

"Хороший разговор"

Трамп подытожил разговор с Зеленским, исообщил, что он был успешным.

В соцсети Х он отметил, что говорил с Зеленским около часа.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час", — заявил Трамп.

Американский лидер сообщил, что большая часть разговора была посвящена вчерашнему звонку Владимиру Путиу.

"Мы говорили о том, как выровнять позиции России и Украины с точки зрения их запросов и потребностей. Мы активно двигаемся", – подчеркнул американский лидер.

Трамп настроен решительно

После разговора двух президентов, спикер Белого дома Кэролайн Ливитт сделал ряд заявлений.

Она отметила, что Дональд Трамп настроен покончить с войной в Украине "раз и навсегда".

"Президент Трамп также разговаривал с президентом Зеленским сегодня утром, чтобы согласовать позиции России и Украины с точки зрения их потребностей и запросов. Как неоднократно заявлял президент Трамп, драгоценные жизни людей и средства, которые Украина и Россия теряют в этой войне, лучше бы потратить на нужды их народов", — сказала пресс-секретарь.

Белый дом подтверждает, что обмен разведданными "в защиту Украины" будет продолжаться, поэтому запрос России отклонен.

"Американское владение" украинской энергетикой

Кроме того, Кэролайн отметила, что Трамп считает энергообъекты в Украине ключом к защите страны.

Дональд Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, то это будет лучшим средством их защиты.

Пресссекретарь Белого дома сообщила, что во время разговора с Зеленским Трамп обсудил украинскую электрогенерацию и атомные электростанции.

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими заводами благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве", – сообщила пресс-секретарь.

Возвращение похищенных детей

Во время телефонного разговора Трампа и Зеленского речь шла о возвращении в Украину детей, незаконно вывезенных в Российскую Федерацию.

Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами конфликта, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой, сообщила представитель Белого дома.

По словам Кэролайн Ливитт, президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за то, что тот продолжает поддерживать гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными.

Соглашение о полезных ископаемых

Кэролайн сообщила, что соглашение о полезных ископаемых пока не является первоочередной темой для обсуждения между Украиной и США. Пока стороны "сосредоточены на мире".

В повестке дня находится частичное прекращение огня, и США движется к полному прекращению огня и продолжительному миру в этом конфликте.

На уточняющий вопрос о том, лежит ли на столе переговоров соглашение о полезных ископаемых, Ливитт ответила, что стороны сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении.

По ее словам, переговоры уже вышли за пределы экономического соглашения о полезных ископаемых.

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"Мы надеемся на продолжительное прекращение огня... Сейчас у нас режим частичного прекращения огня. Но опять же, президент (Трамп – ред.) отправляет свою высококвалифицированную, умную и опытную команду в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы продолжить борьбу за мир в этом конфликте. И я еще раз сказала:" .

Зеленский сообщил подробности

Владимир Зеленский после разговора с Трампом сообщил, что они пришли к согласию в том, что Украина и Соединенные Штаты должны продолжать сотрудничество для достижения реального прекращения войны и длительного мира.

Также Зеленский отметил, что согласился поддержать предложение Трампа по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать", — подчеркнул он.

Украинский президент напомнил, что такой шаг обсуждали раньше – на американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия).

Зеленский добавил, что украинская и американская команды готовы в ближайшие дни снова встретиться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию шагов на пути к миру.

Кроме того, президенты обсудили возможности усиления ПВО Украины.

Как рассказал Зеленский Трампу, Украина нуждается в дополнительных комплексах противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население и инфраструктуру от непрекращающихся российских атак.

"Мы обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления для защиты жизни", – уточнил президент.

Он также рассказал американскому коллеге о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов, в частности, о ситуации в Курской области.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, речь шла в частности и о ЗРК Patriot. Она отметила, что Трамп согласился сотрудничать, чтобы найти имеющиеся запасы, в частности, в Европе.

Прекращение атак на объекты энергетики есть только на "словах"

Вместе с тем, как отмечает издание Sky News, Украина согласилась "в принципе" на прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры. Киев поддерживает и полное прекращение огня, но согласится также на частичное.

Несмотря на заявления о договоренностях по прекращению огня, многие вопросы остаются нерешенными.

Пока есть лишь принципиальное словесное согласие, что Россия не будет атаковать энергообъекты, если Украина прекратит удары по российской энергосистеме.

Детали, технические условия и контроль за прекращением огня обсуждаются украинской командой и американцами.

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