Первый удар "Орешником" по Днепру: аналитики оценили опасность ракеты и угрозы Путина

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепру и заявления российского диктатора Владимира Путина не свидетельствуют о существенных изменениях в ударных возможностях России или риске применения ею ядерного оружия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты Х-101, способные нести ядерные боеголовки. Предыдущие российские ракетные удары были ориентированы на промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры. В частности, в черте города Днепр, что нанесло больший ущерб.

"Единственной принципиально новой характеристикой российских ударов по Днепру 21 ноября, была собственно ракета "Орешник". Таким образом Кремль продемонстрировал разлетающиеся на несколько частей аппараты, которые наносят еще большие поражения, а также чтобы усилить риск ядерной угрозы", — говорится в отчете.

Страны Запада обладают надежными инструментами сдерживания подобных угроз. Там убеждены, что бряцание ядерным оружием со стороны Путина не должно сдерживать решение лидеров западных стран о дальнейшем оказании помощи Украине.

"В сентябре 2024 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предостерег западных политиков не бояться ядерной риторики Путина, назвав его "задирой", что "будет продолжать время от времени звенеть дубиной"", — отмечают в ISW.

Американские специалисты считают, что заявление Путина от 21 ноября является риторическим лязганием "ядерной дубиной" со стороны Москвы. Недавние угрозы диктатора были направлены против западных государств, позволивших ВСУ избивать на большие расстояния по "территории РФ".

Использование Кремлем риторики о "красных линиях", было крайне непоследовательным, что подрывает общий нарратив о российской эскалации.

"Путин самостоятельно и последовательно обостряет войну, отказывается принимать ответные меры каждый раз, когда западные государства углубляют свою поддержку Украины. Ранее диктатор угрожал суровым возмездием, если государства Запада передадут Украине реактивную артиллерию, танки, боевые самолеты и возможность наносить удары по России. Он постоянно смещал ориентиры всякий раз, когда Запад называл его угрозы блефом", — убеждены в ISW.

Напомним, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. СМИ сообщали, что якобы это ракета "Рубеж". Впоследствии "фюрер" Владимир Путин заявил, что была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

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