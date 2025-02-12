Первый визит министра финансов США состоялся именно в Украину: Зеленский раскрыл детали

Зеленский заявил, что получил "содержание предложений" об углублении сотрудничества со США.

Президент Владимир Зеленский рассказал детали своей встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский отметил, что первый заграничный визит Бессента состоялся именно в Украину.

"Мы ценим партнерство с Соединенными Штатами, благодарны за помощь в защите нашей независимости и стремимся сделать большими наши общие возможности, прежде всего по безопасности", – сказал президент Украины.

Он призвал не дать Москве и ее сообщникам получить контроль над Украиной.

"Это значит, что нам нужно работать вместе – всем в свободном мире. Мы получили американское видение углубления нашей работы, обсудили сегодня содержание этих предложений, работаем ради сильного соглашения. Рассчитываем на достижение прогресса уже во время Мюнхенской конференции безопасности", – добавил глава государства.

Что сказал Бессент

Как передает "Укринформ", Скотт Бессент назвал пять причин, почему считает проект соглашения о партнерстве между Украиной и США важным для обеих стран.

"Этот документ (проект соглашения о партнерстве между Украиной и США – Ред.) важен с точки зрения видения президентом Трампом быстрого урегулирования этого конфликта. Мы считаем, что это даст украинскому народу дальнейшие гарантии американской помощи", – говорит американский министр.

Во вторых, по его мнению, такое соглашение будет сильным сигналом Кремлю об американских обязательствах.

В-третьих, это будет сигналом американцам, что Украина и Соединенные Штаты станут более согласованными в экономических вопросах, которые будут учитывать интересы американского народа.

"В-четвертых, чем больше будет инвестиций США в Украину – а я верю, что когда этот конфликт закончится, украинская экономика будет очень хорошей, – тем больше безопасности это даст украинскому народу. И в-пятых, я считаю, что более близкий взгляд США на украинскую экономику может стать ускорителем для постконфликтного восстановления", – сказал Бессент.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, готовы ли Штаты применить войска или оружие, чтобы добраться до украинских ресурсов на оккупированных Россией территориях, отметив, что он "министр финансов, а не министр обороны".

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент в Киеве заверил, что Трамп стремится как можно быстрее завершить войну, чтобы прекратить страдания украинцев.

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