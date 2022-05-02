"Пещерный антисемитизм": Ермак о заявлениях Лаврова, что у Гитлера "была еврейская кровь"

"Пещерный антисемитизм": Ермак о заявлениях Лаврова, что у Гитлера "была еврейская кровь"

Заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что у Гитлера, как и Владимира Зеленского, была еврейская кровь – это отрицание трагедии Холокоста.

Таким образом, россияне пытаются оправдать свои зверства и цель полномасштабной войны против Украины.

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Антисемитизм россии становится все более очевидным. Они больше не скрываются и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр. Теперь глава МИД РФ сергий лавров сравнивает Владимира Зеленского с гитлером, убившим 6 миллионов евреев. Потому, по мнению лаврова, "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи", — подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что Россия таким образом пытается объяснить свою чепуху о "денацификации", фактически ставя под сомнение существование уже не только украинской нации, но и Холокоста.

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должно оставаться без ответа", — отметил Ермак.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. Сергей Лавров попытался оправдать вторжение РФ в Украину и проведение российскими войсками так называемой "денатификации" страны.

После инцидента посол России в Израиле вызван для объяснений, а израильский министр иностранных дел Яир Лапид ответил на слова Лаврова гневной публикацией в соцсетях.

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