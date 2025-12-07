Песков намекнул на "новую возможность" завершения войны: что поразило его в стратегии США

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле заявили, что обновленная стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов якобы может создать предпосылки для конструктивной работы по завершению войны против Украины.

Об этом сообщил спикер российского руководства Дмитрий Песков в интервью российским СМИ.

Песков подчеркнул, что нынешнюю администрацию США он считает "принципиально другой" по сравнению с предыдущими, а сильные политические позиции президента Дональда Трампа, по его мнению, позволяют Вашингтону "корректировать действия в соответствии со своим видением". Это видение, заявил спикер, частично якобы совпадает с позицией Кремля.

По словам Пескова, обновленная стратегия может стать "определенной гарантией", что российская и украинская стороны смогут двигаться к мирному урегулированию. Он признал, что подобные документы нередко реализуются иначе, чем описано на бумаге, поэтому, по его словам, важно следить за тем, как именно Вашингтон будет воплощать ее на практике.

5 декабря Белый дом обнародовал обновленную стратегию нацбезопасности США. В документе указано, что европейские государства должны взять на себя первоочередную ответственность за собственную оборону.