Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле пытаются оправдать отсутствие результатов на переговорах в Женеве, выдавая короткую продолжительность встреч за «рабочий процесс». Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что скорое завершение обсуждений в среду, 18 февраля, якобы не свидетельствует об отсутствии прогресса.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Несмотря на то, что второй день переговоров оказался значительно короче предыдущего, представитель страны-агрессора призвал не делать «преждевременных выводов».

«Меньшая продолжительность переговоров по Украине в Женеве в среду по сравнению с первым днем обсуждения не свидетельствует об отсутствии прогресса», — цитируют Пескова российские пропагандистские ресурсы.

Что известно о переговорах в Женеве

В течение 17-18 февраля завершились трехсторонние переговоры Украины с Россией и США. Ранее Мединский заявлял, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки в Женеве были «трудными, но деловыми».

В свою очередь, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заинтриговал заявлением о результатах переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе. В частности, по военному направлению все три стороны «были конструктивны».

По информации издания Axios, переговоры в Женеве зашли в тупик.