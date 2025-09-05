Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В Москве нагло считают, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и агрессору Российской Федерации.

Об этом заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, гарантии безопасности для Украины "могут и должны быть предметом для будущих переговоров". Впрочем, добавил он, они должны быть реальными и взаимными.

Реклама

Также пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не примет форму гарантий безопасности для Украины – как размещение иностранных войск. Мол, такое течение событий это будет неприемлемо для России, потому что якобы миротворцы не могут выступать как гарантии безопасности для Украины.

Он также заявил: Кремль настаивает, что все гарантии безопасности для Украины якобы "местились и обеспечивались" в положениях договоренностей в Стамбуле в 2022 году.

Напомним, Российская Федерация продолжает прямо заявлять о том, что она не будет признавать никакие иностранные войска в Украине. в пределах гарантий безопасности, которые предоставят страны Запада. Мол, Для Москвы такое развитие событий "принципиально неприемлемо", поэтому Кремль "категорически отвергает" "любой сценарий", связанный с появлением миротворцев в Украине.

Однако, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте жестко ответил на подобные заявления из РФ. По его словам, не Кремлю решать, могут ли в Украине быть иностранные войска как гарантия безопасности или нет. Более того, говорит он, союзников не должно интересовать, что Россия думает о войсках в Украине, которая является суверенной страной.

Реклама