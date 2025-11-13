Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация будет продолжать так называемую "сво" в Украине, если якобы "нет возможности для переговоров".

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Он нагло напомнил кремлевский нарратив о том, что Россия будет продолжать войну "до достижения целей, поставленных" диктатором Владимиром Путиным. Традиционно Песков бросился с обвинениями на украинскую сторону. Мол, причина – "отсутствие возможности продолжать диалог с Киевом".

Представитель Кремля, комментируя переговоры с Украиной, цинично пригрозил, мол, Киеву "рано или поздно" придется вести переговоры "из гораздо худшего положения" в случае отказа от диалога с Москвой.

По словам Пескова, якобы РФ "хочет мира" и даже "открыта для разрешения конфликта" политико-дипломатическим путем.

Напомним, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры с Россией прекращены. По этому словам, мирные переговоры в этом году “завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены”.

Так же считают в США, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Россией зашли в тупик из-за неприемлемых требований. Он подчеркнул, что Россия продолжает обстрелы украинских электросетей и выдвигает условия, которые Киев не может принять.

