Песков отметил, что "в России все выходит в войне", независимо от того, прекратят США оказывать помощь Украине или нет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит надеяться на прекращение американской поддержки Украины, отметив, что даже без этого Россия способна достичь своих целей.

Об этом Пескова заявил на конференции в Высшей школе экономики, передает российское издание "Коммерсант".

"Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск выключит свои системы связи, и у нас все получится. У нас и без этого все получается", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия.

Накануне пресс-секретарь Путина заявил, что власти России и новая администрация США только начинают возобновление двусторонних отношений.

Напомним, ранее у Путина прокомментировали приостановку военной помощи США для Украины. Песков подчеркнул, что до сих пор Вашингтон был "главным поставщиком войны" в Украине. Спикер Кремля цинично отметил, мол, США внесут "лучший вклад в дело мира", если примут поддерживать Киев.

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