Песков ошарашил новым заявлением о США и войне в Украине: "Уши торчат"

У Путина недовольны потенциальными поставками передовых систем ПВО в Украину.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил 11 октября, что поставки от США передовых систем ПВО в Украину якобы сделают "конфликт" более продолжительным и болезненным для Киева.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Мы с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений относительно систем ПВО. Это сделает конфликт более продолжительным и болезненным для украинской стороны. Но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также заявил, будто бы США "де-факто уже изрядно залезли" в "конфликт" России и Украины.

"По-русски это "уши торчат" и они видны невооруженным глазом", — сказал представитель Кремля.

Что известно о поставках ПВО в Украину

Предоставление Украине противовоздушной обороны было главной темой переговоров главы государства Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 10 октября. Отметим, что разговор состоялся после первого дня массированных ракетных ударов со стороны РФ по Украине.

По итогам разговора в Белом доме заявили, что Байден пообещал продолжать оказывать Украине необходимую для самообороны поддержку, включая современные системы ПВО.

Как оценил военный эксперт Олег Жданов, США предоставят Украине современные системы ПВО, но это не будут американские ЗРК Patriot из-за слишком высокой стоимости.

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