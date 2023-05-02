Песков отреагировал нытьем на "табу" Шольца на удары Украины по территории РФ

Спикер диктатора считает, что Германия не может следить за тем, чтобы Украина не использовала ее оружие для ударов по РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц зяявил, что Украина не должна применять поставленное Германией оружие для обстрелов территории России. Не успел он это сказать, как спикер диктатора Путина Песков отреагировал нытьем.

Как передает пропагандистское издание "Ведомости", Песков заявил, что Берлин не имеет возможности следить за тем, чтобы поставленное Украине оружие не использовалось для нанесения ударов по территории РФ.

Он добавил, что оружие, поставляемое Германией Украине, якобы уже стреляет по территории России, ведь Донбасс, по мнению Кремля якобы "является российским регионом".

"У Германии нет возможности следить за этим. Это можно сказать однозначно. Оружие стреляет по территории России, и с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается", – сказал спикер Путина.

Напомним, Дмитрий Песков пожаловался на дипотношения с Польшей и заявил, что "русофобия завладела их умами".

Ранее стало известно, когда Украина получит боеприпасы к Gepard из Германии.

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