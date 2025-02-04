У Путина отреагировали на план Трампа о помощи Украине в обмен на ценные металлы

В Кремле заявили, что "лучше вообще не оказывать помощь Украине".

Кремль отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о планах заключить соглашение, которое предусматривает доступ Вашингтона к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую поддержку.

Об этом заявил Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

Песков утверждает, что война завершилась бы, если бы США прекратили оказывать помощь Украине. По его словам, Трамп фактически предлагает Киеву покупать помощь у США.

"Это предложение покупать помощь, то есть не предоставлять ее бесплатно или иным образом, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе... Лучше вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", — заявил Песков.

По словам спикера Путина, поставки оружия из США в Украину продолжаются. Комментируя слова Трампа о прогрессе в установлении мира в Украине, Песков отметил, что "у Кремля нет точных данных о том, что имеет в виду Трамп".

Напомним, Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов с Украиной в дальнейшую поддержку страны.

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