Песков ответил генсеку НАТО по подготовке к войне, которую "пережили деды"

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков упрекнул главу НАТО Марка Рютта в том, что Европа быстро забыла последствия Второй мировой.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы пропагандистов.

«Наверное, это представители, которые забыли, что такое Вторая мировая война. И Рютте жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали о страшном испытании, которое они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон и как это было жутко. Это вполне серьезно. Голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасная война. Они не представляют и, к сожалению, Рютте делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит. Мы, слава Богу, выросли в стране, где бережно хранят память о том, что это было, что это был ужас, и что удалось нам сделать для того, чтобы спасти Европу от фашистов», — сказал Песков.

Напомним, Марк Рютте заявил, что Россия вернула в Европу войну, масштабы которой могут вырасти в мировую. В то же время, он назвал страну, которая помогает Путину продолжать агрессию.

«Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которую пережили наши деды и прадеды», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Путин может продолжать свою войну против Украины благодаря поддержке Китая.