Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков взялся отрицать утверждения президента США Дональда Трампа о том, что Россия превратилась в «бумажного тигра».

Об этом спикер Кремля высказался в интервью российским средствам массовой пропаганды.

«Россия — не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», — сказал Песков.

Реклама

Он также прокомментировал высказывания президента США о том, что российская экономика разрушается. Спикер президента России утверждает, что экономика страны перестроилась под военные нужды и имеет проблемы, связанные только с санкциями. Он также назвал «абсолютно сбалансированным» проект бюджета на следующие три года.

В то же время Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании войны в Украине.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Украина может вернуть свои территории к границам 1991 года. По его словам, для этого нужна финансовая поддержка Европы и НАТО. А еще американский лидер назвал Россию «бумажным тигром» из-за ее больших экономических проблем.

Заметим, выражение «бумажный тигр» — это старый китайский фразеологизм. Он используется для обозначения чего-то или кого-то, что имеет могущественный, сильный и опасный вид, но на самом деле является пустым, бессильным и не представляет реальной угрозы.