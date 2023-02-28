Песков пожаловался, что Макрон и Шольц давно не звонили Путину

Лидеры Франции и Германии уже долго не контактировали с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожаловался, что президенты Франции и Германии уже долгое время не инициировали контакты с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому изданию "Известия".

По словам Пескова, несмотря на заявления о готовности "поддерживать контакт", лидеры Франции и Германии этого не делают.

"Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако в последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все – не было никаких запросов, ориентировок или проработки возможных сроков такого разговора", — сказал он.

Песков также заявил, что Путин якобы остается открытым для любых контактов, "которые могут помочь России достичь своих целей теми или иными путями".

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже в феврале 2023 призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

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