Песков пригрозил "рисками" в случае продления "зернового соглашения" без участия России

Он также заявил, что Путин пока не собирается общаться с Эрдоганом по поводу "зернового соглашения".

Спикер президента России Дмитрий Песков пригрозил "рисками" сторонам, которые отважатся на продление "зернового соглашения" без участия Москвы.

Об этом Песков заявил российским средствам массовой пропаганды.

Так, спикер российского диктатора прокомментировал предложение со стороны Украины к Турции продлить "зерновое соглашение" без участия РФ.

"Попытки продлить зерновое соглашение без участия РФ должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит вблизи района боевых действий", – сказал Песков.

В этом контексте он добавил, что Россия "не может сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать".

Спикер Владимира Путина также отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение России выйти из "зернового соглашения".

"В этом случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств – это не вина господина Гутерриша и ООН", – сказал Песков.

Он добавил, что РФ высоко ценит роль генсека ООН Антиноу Гутерриша в заключении "зернового соглашения" и его усилия в "попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран".

Спикер российского диктатора также сообщил, что Путин пока не собирается общаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по поводу "зернового соглашения".

Выход России из "зернового соглашения"

Песков 17 июля объявил, что Россия прекращает свое участие в "зерновом соглашении" из-за якобы невыполнения требований Москвы.

Комментируя это заявление, Эрдоган выразил надежду на то, что Путин все же хочет продления "зернового соглашения", и планирует поговорить с ним об этом в августе во время визита диктатора в Турцию.

Зеленский предложил Турции и ООН продлить Черноморскую зерновую инициативу без России, обеспечив безопасность судам собственными силами.

Заметим, что в ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Одессу и Николаев дронами и ракетами. Как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, эта атака – еще одно доказательство того, что РФ хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия.

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