Москва "слышит разные голоса из европейских столиц" о намерениях Европейского Союза построить "стену дронов" (Drone Wall) в странах НАТО, граничащих с РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Создание стен – это всегда плохо, как показывает история", – выразился он.

Традиционно Москва набросилась с обвинениями в адрес Европы. Песков подчеркнул, мол, в РФ "считают очень печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе "может материализоваться в виде новых разделительных стен".

Напомним, вторжение около 20 российских беспилотников в Польшу в начале сентября обнаружило пробелы в противовоздушной обороне НАТО. Страны начали искать технологию, которая позволит быстро, качественно и дешево противодействовать агрессии РФ. Ведь любой план защиты от дронов требует многоуровневого подхода, включающего сенсоры, электронную борьбу, а также недорогие небольшие ракеты или ударные дроны.