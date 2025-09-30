- Дата публикации
Песков прокомментировал идею создания "стены дронов" на границах с РФ
Традиционно Москва набросилась с обвинениями в адрес Европы.
Москва "слышит разные голоса из европейских столиц" о намерениях Европейского Союза построить "стену дронов" (Drone Wall) в странах НАТО, граничащих с РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Создание стен – это всегда плохо, как показывает история", – выразился он.
Традиционно Москва набросилась с обвинениями в адрес Европы. Песков подчеркнул, мол, в РФ "считают очень печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе "может материализоваться в виде новых разделительных стен".
Напомним, вторжение около 20 российских беспилотников в Польшу в начале сентября обнаружило пробелы в противовоздушной обороне НАТО. Страны начали искать технологию, которая позволит быстро, качественно и дешево противодействовать агрессии РФ. Ведь любой план защиты от дронов требует многоуровневого подхода, включающего сенсоры, электронную борьбу, а также недорогие небольшие ракеты или ударные дроны.