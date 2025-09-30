ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1120
Время на прочтение
1 мин

Песков прокомментировал идею создания "стены дронов" на границах с РФ

Традиционно Москва набросилась с обвинениями в адрес Европы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Associated Press

Москва "слышит разные голоса из европейских столиц" о намерениях Европейского Союза построить "стену дронов" (Drone Wall) в странах НАТО, граничащих с РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Создание стен – это всегда плохо, как показывает история", – выразился он.

Традиционно Москва набросилась с обвинениями в адрес Европы. Песков подчеркнул, мол, в РФ "считают очень печальным, что милитаристская и конфронтационная политика в Европе "может материализоваться в виде новых разделительных стен".

Напомним, вторжение около 20 российских беспилотников в Польшу в начале сентября обнаружило пробелы в противовоздушной обороне НАТО. Страны начали искать технологию, которая позволит быстро, качественно и дешево противодействовать агрессии РФ. Ведь любой план защиты от дронов требует многоуровневого подхода, включающего сенсоры, электронную борьбу, а также недорогие небольшие ракеты или ударные дроны.

Дата публикации
Количество просмотров
1120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie