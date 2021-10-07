Песков рассказал, как Москва и Киев пытаются "нащупать перечень вопросов" для встречи Зеленского и Путина

Песков рассказал, как Москва и Киев пытаются "нащупать перечень вопросов" для встречи Зеленского и Путина

Песков подтвердил, что началось формирование тем для встречи президентов России и Украины, но консенсуса между сторонами пока не достигнуто.

Между Украиной и РФ были контакты для определения перечня вопросов для обсуждения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Но общего понимания относительно формулировки тем возможной встречи пока нет.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Действительно между Офисом президента Украины и Администрацией президента, это Козак (Дмитрий Козак, — ред.), осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться и озвучивались различные предложения. Но пока, в сухом остатке, какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", — отметил Песков.

Ранее в росСМИ появилась информация, о чем именно хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским. В опубликованном списке 12 вопросов.

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