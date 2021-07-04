Песков рассказал, почему затягивается встреча Зеленского и Путина

У Путина традиционно заявляют, что РФ не является участницей конфликта на Донбассе.

В Кремле обвинили Киев, по их мнению, в невыполнении Минских соглашений, что якобы усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

"Затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече, в частности, и момент о невыполнении Минских договоренностей...", — заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, причиной разочарования Путина стало "нежелание Украины выполнять Минские договоренности". Также он традиционно высказал утверждение о том, что якобы РФ не является участницей конфликта на Донбассе. А Украина, по его словам, "пытается представить Россию участником конфликта", а такие утверждения, как сказал Песков, "неприемлемы для Москвы".

Напомним, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским заявил, что не видит в этом смысла, поскольку "он (ред. — Зеленский) отдал свою страну под полное внешнее управление США, Германии и Франции".

А в Офисе президента считают, что своим заявлением Путин все же не исключает возможность двусторонних переговоров, свидетельствует о важности для него таких переговоров.

Как сообщалось, в своем видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры, которые могут произойти и на Донбассе. Впоследствии Владимир Зеленский предложил как место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным — Ватикан. По мнению Зеленского, встреча обязательно состоится, ведь без нее достичь мира на Донбассе невозможно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

Однако в Кремле, хотя и поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским коллегой, но заявляют, что на встрече российская сторона не намерена обсуждать Донбасс, диалог должен касаться вопросов "исключительно двусторонних отношений".

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