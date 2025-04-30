ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

Песков сделал громкое заявление по поводу переговоров с Украиной

Песков заявил, что урегулирование должно быть достигнуто не из США, а с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Спикер Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Getty Images

В Кремле снова заявили, что страна-агрессорка Россия готова к «прямым переговорам» с Украиной.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Урегулирование должно быть достигнуто с Украиной, не с США. РФ подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, но ответа от Киева пока нет», — заявил Песков.

Напомним, Зеленский заявил о волнении россиян накануне 9 мая.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie