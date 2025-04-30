Песков сделал громкое заявление по поводу переговоров с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Getty Images

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В Кремле снова заявили, что страна-агрессорка Россия готова к «прямым переговорам» с Украиной.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Урегулирование должно быть достигнуто с Украиной, не с США. РФ подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, но ответа от Киева пока нет», — заявил Песков.

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Напомним, Зеленский заявил о волнении россиян накануне 9 мая.