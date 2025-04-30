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Песков сделал громкое заявление по поводу переговоров с Украиной
Песков заявил, что урегулирование должно быть достигнуто не из США, а с Украиной.
В Кремле снова заявили, что страна-агрессорка Россия готова к «прямым переговорам» с Украиной.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
«Урегулирование должно быть достигнуто с Украиной, не с США. РФ подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, но ответа от Киева пока нет», — заявил Песков.
Напомним, Зеленский заявил о волнении россиян накануне 9 мая.