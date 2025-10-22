Песков сделал новые заявления о саммите в Будапеште: состоится ли встреча Трампа и Путина

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Сроки саммита в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и диктатором-президентом РФ Владимиром Путиным еще придется согласовывать.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, якобы для его проведения нужна тщательная подготовка, которая требует времени. Новой информации о встрече, говорит Песков, пока нет.

Он также добавил, что Трамп и Путин "привыкли работать эффективно, с высокой результативностью, но это требует подготовки".

Представитель "фюрера" высказался, мол, предстоящий саммит "окружен большим количеством сплетен, кривотолков, большинство из них совсем не соответствует действительности".

Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.

Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".

