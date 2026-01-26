Песков / © Associated Press

В Кремле призывают не раскрывать деталей переговорного процесса по Украине и предостерегают от завышенных ожиданий. По словам Дмитрия Пескова, «впереди много работы».

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Что говорят в Кремле о переговорах с Украиной и США

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не следует говорить об отдельных положениях переговорного процесса в отношении Украины, поскольку, по его словам, это не соответствует реальному положению дел.

Он также подчеркнул, что рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов с участием Украины было бы ошибкой. По словам Пескова, впереди стороны ожидает длительный и сложный переговорный процесс.

«Вряд ли возможна дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что продление трехсторонних переговоров запланировано на следующую неделю. Точная дата встреч пока не определена.

Ранее отмечалось, что Кремль продолжает настаивать на достижении своих первоначальных военных целей и категорически отвергает западные гарантии безопасности для Украины, несмотря на сигналы о возможном возобновлении переговорного процесса с международными партнерами.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно войны остается неизменной. По его словам, Россия не рассматривает предложения Запада по гарантиям безопасности для Украины как приемлемые.