В Кремле дерзко заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру США Дональду Трампу и диктатору РФ Владимиру Путину «следует встречаться» только для финализации договоренностей.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщили росСМИ.

В традиционной кремлевской манере Песков высказался о «смысле» встречи лидеров двух стран. Среди прочего он цинично высказался, мол, заявления из Киева, свидетельствуют, что смысла вроде бы нет.

Поводом к размышлению пресс-секретаря «фюрера» стала позиция Украины к требованиям и ультиматумов Москвы во время мирных переговоров.

«Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского… Ну пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского — Ред.) заявления за последнюю неделю — с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и т.д.», — цинично сказал Песков.

В то же время, по его словам, предложение диктатора РФ по поводу встречи с Зеленским в Москве остается в силе. Мол, это было слово президента Путина, а он, заявил Песков «всегда держит свое слово».

Встреча Зеленского и Путина

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что якобы в Кремле не отказывались от контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским, но для этого «пригласил» президента в Москву.

В то же время Зеленский исключил такую возможность. Это приглашение он назвал политической игрой тех, кто не хочет договариваться об окончании войны. По его словам, встреча лидеров в Москве невозможна, как и приезд «фюрера» в Киев.