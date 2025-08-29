Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Российский фюрер Владимир Путин не исключает возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил спикер президента-диктатора РФ Дмитрий заявил Песков.

Впрочем, традиционно в Кремле заговорили об условиях подобных переговоров. Так, говорит Песков, диктатор-президент России считает, что "любая встреча на самом высоком уровне должна быть хорошо подготовлена".

"С тем, чтобы во время встречи можно было финализировать наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на уровне экспертов", - высказался он.

По словам представителя российского "фюрера", якобы все позиции России по урегулированию "были доведены до Киева, положения письменно переданы украинской стороне".

Заметим, накануне Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности "одной из важнейших тем" для урегулирования в Украине. Эта тема, отмечал представитель "фюрера", стоит в повестке дня. Более того - после ночного удара по Киеву в Москве заявляют о якобы заинтересованности в переговорах.