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Песков сделал заявление о возможности встречи Путина с Трампом
В Кремле говорят, что переговоры между Путиным и Трампом пока не ко времени, но контакты через посредников продолжаются.
Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждалась на встрече российского диктатора с представителем американского лидера Стивом Уиткоффом.
Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, которого цитируют средства массовой пропаганды РФ.
Песков назвал формат встречи Уиткоффа с Путиным «чрезвычайно полезным и очень эффективным», поскольку «сложился очень востребованный канал для доведення информации друг для друга».
«Канал, посредством которого можно от главы государства к главе государства передавать различные элементы позиций по тем или иным вопросам. Визави получают информацию из первых рук», — добавил спикер Кремля.
«Тема встречи [Путина и Трампа] в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча должна быть, конечно, хорошо подготовлена. Обсуждаемые вопросы очень сложные. Поэтому ждать каких-то моментальных результатов, ну, вряд ли было бы оправданно. Работа продолжается», — сказал Песков.
Напомним, 11 апреля Путин и Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Темой разговора были «аспекты украинского урегулирования».