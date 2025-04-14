Песков сделал заявление о возможности встречи Путина с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не обсуждалась на встрече российского диктатора с представителем американского лидера Стивом Уиткоффом.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, которого цитируют средства массовой пропаганды РФ.

Песков назвал формат встречи Уиткоффа с Путиным «чрезвычайно полезным и очень эффективным», поскольку «сложился очень востребованный канал для доведення информации друг для друга».

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«Канал, посредством которого можно от главы государства к главе государства передавать различные элементы позиций по тем или иным вопросам. Визави получают информацию из первых рук», — добавил спикер Кремля.

«Тема встречи [Путина и Трампа] в предметном плане не обсуждалась, потому что любая встреча должна быть, конечно, хорошо подготовлена. Обсуждаемые вопросы очень сложные. Поэтому ждать каких-то моментальных результатов, ну, вряд ли было бы оправданно. Работа продолжается», — сказал Песков.

Напомним, 11 апреля Путин и Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. Темой разговора были «аспекты украинского урегулирования».