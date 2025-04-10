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Песков сказал, идет ли речь об Украине на переговорах РФ и США в Стамбуле
Песков заявил, что тема войны против Украины не поднималась.
В Стамбуле проходит встреча делегаций России и США. Россияне заявили, что об Украине речь не идет.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"Тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается", - заявил Песков.
Ранее в Кремле уклонились от комментариев относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о пленении двух граждан Китая, воевавших на стороне России .