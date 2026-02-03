Песков сказал, кто возглавит делегацию РФ на переговорах в Абу-Даби

Песков / © Getty Images

Реклама

В Кремле раскрыли состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби. Ее возглавит начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, состав переговорщиков будет таким же, как на предыдущих встречах.

Реклама

«Состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби, которые пройдут 4-5 февраля, останется прежним. Делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков», - сказал Песков.

Как известно, переговоры в Абу-Даби преследуют цель обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Украине. Информация о повестке дня и конкретных темах пока не разглашается.

Ранее Песков снова сделал заявление о возможности личной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он высказался о «единственном возможном месте проведения переговоров». Да, Песков подчеркнул, что контакт между лидерами возможен, но только при условии, что встреча состоится в Москве.

Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает настаивать на собственных условиях ведения диалога и не готова обсуждать другие возможные места для встречи. Никаких конкретных дат или договоренностей по поводу такого разговора пока нет.

Реклама

Также пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что второй раунд переговоров на уровне рабочих групп безопасности между Украиной, Россией и США запланирован на 4-5 февраля в Абу-Даби.