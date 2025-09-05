Песков сказал, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, зачем диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву, а также высказался о сроках завершения войны.

Спикера Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Пескова, Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать. Спикер отметил — Москва видела, что президент Украины отверг приглашение хозяина Кремля.

Спикер российского диктатора также заявил, что в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, при этом сказал, что сроки «завершения конфликта» (так в РФ называют войну) в Украине сейчас нельзя загадывать.

А еще Песков сообщил, что в Кремле считают уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высоким и повысят его только в случае необходимости.

Напомним, 3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи с Зеленским, но выдвинул условие: она должна быть «хорошо подготовлена» и вести к «положительным последствиям». В конце концов, российский диктатор свел возможность встречи до абсурда, заявив, что готов встретиться, если президент Украины приедет в Москву. А еще Путин в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского.

Комментируя инициативу Путина, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретится с Путиным в любой момент, но в других странах. По словам Сибиги, президент РФ продолжает «играть в игры» со всем миром, выдвигая заведомо неприемлемые предложения.

Сам Зеленский считает, что предложение Путина является попыткой отсрочить переговоры. Президент Украины прокомментировал это так: «Хочешь, чтобы встречи не было — надо пригласить меня в Москву».