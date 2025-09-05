- Дата публикации
Песков сказал, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели, что Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, зачем диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву, а также высказался о сроках завершения войны.
Спикера Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.
По словам Пескова, Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать. Спикер отметил — Москва видела, что президент Украины отверг приглашение хозяина Кремля.
Спикер российского диктатора также заявил, что в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, при этом сказал, что сроки «завершения конфликта» (так в РФ называют войну) в Украине сейчас нельзя загадывать.
А еще Песков сообщил, что в Кремле считают уровень переговорной группы России с Украиной достаточно высоким и повысят его только в случае необходимости.
Напомним, 3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи с Зеленским, но выдвинул условие: она должна быть «хорошо подготовлена» и вести к «положительным последствиям». В конце концов, российский диктатор свел возможность встречи до абсурда, заявив, что готов встретиться, если президент Украины приедет в Москву. А еще Путин в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского.
Комментируя инициативу Путина, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретится с Путиным в любой момент, но в других странах. По словам Сибиги, президент РФ продолжает «играть в игры» со всем миром, выдвигая заведомо неприемлемые предложения.
Сам Зеленский считает, что предложение Путина является попыткой отсрочить переговоры. Президент Украины прокомментировал это так: «Хочешь, чтобы встречи не было — надо пригласить меня в Москву».