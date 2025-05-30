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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Песков сообщил, опубликуют ли детали российского меморандума

Пресс-секретарь главы Кремля отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем объекте меморандума, заявив, что это нужно обсуждать непублично.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия не будет публично говорить о своем «меморандуме».

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле», — сказал он.

В то же время Песков уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародованы.

«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры между Россией и Украиной», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности подать так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле.

«Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой „меморандум“ — после десяти дней размышлений и ударов против Украины — его можно сразу передать нам», — написал он.

Аналитики считают, что РФ скрывает свой мирный меморандум от Украины, пытаясь в дальнейшем обвинить Киев в блокировании переговоров.

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