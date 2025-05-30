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Песков сообщил, опубликуют ли детали российского меморандума
Пресс-секретарь главы Кремля отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем объекте меморандума, заявив, что это нужно обсуждать непублично.
Россия не будет публично говорить о своем «меморандуме».
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле», — сказал он.
В то же время Песков уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародованы.
«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры между Россией и Украиной», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности подать так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле.
«Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой „меморандум“ — после десяти дней размышлений и ударов против Украины — его можно сразу передать нам», — написал он.
Аналитики считают, что РФ скрывает свой мирный меморандум от Украины, пытаясь в дальнейшем обвинить Киев в блокировании переговоров.