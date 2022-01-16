Песков возразил свое предварительное заявление о размещении наступательного вооружения в Украине

Песков возразил свое предварительное заявление о размещении наступательного вооружения в Украине

Песков заявил о разногласиях между Россией и США с НАТО по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Пресссекретарь президента страны-агрессорки Дмитрий Песков возразил свои предыдущие слова, что Россия может разместить наступательные вооружения на территории Украины.

Такое заявление он сделал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", сообщает Telegram-канал и главный редактор этой радиостанции Алексей Венедиктов.

"Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО – ред.) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, в интервью CNN спикер президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия может разместить наступательные вооружения на территории Украины. Также он сказал, что Россия якобы "не собирается нападать на Украину", а "обвинения в подготовке провокации на Донбассе "ложны".

Напомним:

Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России , а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

Власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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