Песков высказался о готовности Украины отказаться от НАТО
По словам Пескова, Москве нужны гарантии, что Киев не присоединится к Альянсу.
У Путина в очередной раз высказались о перспективе вступления Украины в НАТО. Мол, этот вопрос должен «особо обсуждаться».
Об этом сообщает РосСМИ «РИА Новости».
«Вопрос гарантий по неприсоединению Киева к НАТО — один из краеугольных, он подлежит особому обсуждению», — заявил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, на какой компромисс готова Украина.
По его словам, желание Украины вступить в НАТО было одним из первоначальных приоритетов. Но тогда полной поддержки от союзников не было.
«Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной с США, а именно гарантии Article 5 Like от США для нас, и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также от других стран, Канады, Японии и т.д., эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход в российскую агрессию. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал он.