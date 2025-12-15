Песков высказался о готовности Украины отказаться от НАТО

Песков / © Associated Press

У Путина в очередной раз высказались о перспективе вступления Украины в НАТО. Мол, этот вопрос должен «особо обсуждаться».

Об этом сообщает РосСМИ «РИА Новости».

«Вопрос гарантий по неприсоединению Киева к НАТО — один из краеугольных, он подлежит особому обсуждению», — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, на какой компромисс готова Украина.

По его словам, желание Украины вступить в НАТО было одним из первоначальных приоритетов. Но тогда полной поддержки от союзников не было.

«Поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной с США, а именно гарантии Article 5 Like от США для нас, и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также от других стран, Канады, Японии и т.д., эти гарантии безопасности для нас — это возможность, чтобы не начался еще один приход в российскую агрессию. И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал он.