Песков заявил, что для встречи Путина с Зеленским должно "вызреть понимание" ее цели

Песков заявил, что для встречи Путина с Зеленским должно "вызреть понимание" ее цели

Песков говорит, что для встречи требуются сложившиеся цели.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор, мол, не отказывается от встречи президентов России и Украины, но для проведения следует определить ее конечную цель.

Об этом пишет "ТАСС".

"Если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже гордиев узел в ситуации на юго-востоке страны, (РФ) будет готова встречаться с кем угодно... Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Это понимание пока не созрело", — сказал Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы страны-агрессора Владимира Путина, который высказался о позиции Киева по Минским соглашениям — "нравится — не нравится, терпи, моя красавица".

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам приезжал в Киев для встречи с украинским руководством.

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