Песков заявил, что Россия стремится к миру: что сказали в Кремле

Песков / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметился новой порцией циничных заявлений, пытаясь оправдать вооруженную агрессию против Украины. Пока российская армия каждый день обстреливает мирные украинские города, в Кремле лицемерно говорят о желании мира и нагло обвиняют Киев в ударах по гражданским.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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«ВС РФ планомерно наносят удары по целям в Украине», — заявил Песков.

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В традиционной для российской пропаганды манере Песков попытался переложить вину на жертву. Игнорируя ежедневные российские обстрелы гражданской инфраструктуры, он цинично заявил, будто именно Украина бьет по мирным объектам и этим открыла ящик Пандоры.

На фоне постоянных атак спикер Кремля снова манипулировал темой переговоров, чтобы оправдать вторжение. Песков пытался убедить, что Москва очень хочет мира, но просто не имеет другого выбора, кроме как воевать дальше.

«Россия выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта, проводит специальную военную операцию при отсутствии возможностей его мирного разрешения», — отметил он, демонстрируя в очередной раз полностью искаженную реальность российского руководства.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Кремль цинично угрожает уничтожать коммерческие суда в Черном море. Мол, они используются для перевозки вооружения, боеприпасов и горючего для ВСУ.

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Ранее мы писали, в ночь на 10 сентября россияне совершили атаку на Украину 149 ударными беспилотниками, включая реактивные. Есть попадание и разрушение в областях.

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