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Песков заявил, что не Россия начала войну, и выдал новую версию: подробности
Песков цинично утверждает, что именно Москва сейчас пытается войну остановить.
В Кремле цинично заявляют, что Россия якобы «не хотела» и не начинала войну против Украины.
Об этом лживо высказался спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Представитель Кремля нагло заверил, мол, Москва якобы только пытается «закончить войну», которую, по его словам, начал кто-то другой.
«Мы никогда не хотели этой войны. Что мы пытаемся сделать — это закончить войну, начатую раньше. И начатую не нами», — нагло заявил Песков.
Кроме того, он повторил традиционные путинские нарративы о якобы «госперевороте» 2014 года, «режиме в Киеве» и придуманном «преследовании русскоязычного населения».
Песков также не обошел и Запад, обвинив страны в том, что они якобы превращали Украину в «плацдарм» для борьбы с Россией.
Напомним, во время встречи со спецпредставителями США Кремль заявил о так называемых «первопричинах» войны против Украины. По словам помощника диктатора Юрия Ушакова, Россия якобы добивается «реального прогресса» на поле боя и уверена в достижении своих целей.
В то же время пропагандистка Маргарита Симоньян выдумала новое оправдание войны. По ее версии, вторжение стало ответом на так называемый антигуманизм. Мол, диктатор Владимир Путин спасает мир от морального упадка, однако никаких доказательств этому не дает.