Это странное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic, - пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Мол, «Киев использует все меньше собственного оружия».

Приводим его прямую речь без изменений.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал (президент России Владимир - ред.) Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", - сказал представитель Кремля.

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Напомним, что 13 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины, если по территории РФ будут продолжаться "прилеты". Об этом он сказал на брифинге с пропагандистами.

Впоследствии заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал такое решение Путина и размечтался о создании "санитарной зоны" во Львов, поскольку, по его мнению, снабжение Западом дальнобойных видов оружия представляет большую угрозу для России.

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