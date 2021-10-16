Пьет воду и чай: Саакашвили пройдет медицинский осмотр и будет принимать лекарства

Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и на тесты.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на консилиум врачей, проведение тестов на состояние здоровья и принятие лекарств.
Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, - пишет "Интерфакс".
"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.
Саакашвили пьет воду и чай.
"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - заметил врач.
19 октября состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.
Напомним:
- 13 октября под посольством Грузии в Киеве состоялась акция в поддержку задержанного в Тбилиси экс президента Саакашвили. Сторонники политика пикетировали грузинское посольство с требованием его освобождения. Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие.
- Между тем в Грузии создали мультифункциональную группу врачей для анализа состояния здоровья бывшего президента страны Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку.