Пьет воду и чай: Саакашвили пройдет медицинский осмотр и будет принимать лекарства

Пьет воду и чай: Саакашвили пройдет медицинский осмотр и будет принимать лекарства

Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и на тесты.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на консилиум врачей, проведение тестов на состояние здоровья и принятие лекарств.

Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, - пишет "Интерфакс".

"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.

Саакашвили пьет воду и чай.

"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - заметил врач.

19 октября состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

Напомним:

13 октября под посольством Грузии в Киеве состоялась акция в поддержку задержанного в Тбилиси экс президента Саакашвили. Сторонники политика пикетировали грузинское посольство с требованием его освобождения. Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие.

в поддержку задержанного в Тбилиси экс президента Саакашвили. Сторонники политика пикетировали грузинское посольство с требованием его освобождения. Более сотни людей развернули у здания посольства плакаты с надписями: "Free Saakashvili", "Свободу Мише", "Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch" и другие. Между тем в Грузии создали мультифункциональную группу врачей для анализа состояния здоровья бывшего президента страны Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку.

Новости мира: в центре Тбилиси тысячи людей требовали освобождения Михеила Саакашвили

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