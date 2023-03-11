Петиция о переименовании России в Московию: Захарова разразилась негодованием

Зеленский поручил премьер-министру Шмыгалю изучить возможность переименования.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что петиция о возможном переименовании в РФ в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России".
Такое мнение Захарова высказала в своем Telegram.
"Бункерный (россияне называют так Зеленского – Ред.) ежедневно доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – написала она.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию. Ее автор Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию", термины "русский" в "московский", а "Российская Федерация" — в "Московская федерация".
Также постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также предлагал переименовать Россию в Московию.
Читайте также:
- "Тут санитары нужны": Кислица высмеял Москву за ее созыв Совбеза ООН из-за "русофобии"
- Китай переименовал российские города в свои карты.
- Путин может посетить саммит G-20 в Индии — СМИ