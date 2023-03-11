Петиция о переименовании России в Московию: Захарова разразилась негодованием

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что петиция о возможном переименовании в РФ в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России".

Такое мнение Захарова высказала в своем Telegram.

"Бункерный (россияне называют так Зеленского – Ред.) ежедневно доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – написала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию. Ее автор Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию", термины "русский" в "московский", а "Российская Федерация" — в "Московская федерация".

Также постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также предлагал переименовать Россию в Московию.

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