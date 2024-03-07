Петиция о введении выплат мобилизованным винничанам набрала достаточное количество голосов

Винницкий волонтер и основатель Фонда Украинский Альянс Николай Филонов призвал местных депутатов и Винницкий городской совет ввести единовременные выплаты 50 тысяч гривен тем, кто добровольно подписывает контракт с Вооруженными Силами Украины и 30 тысяч гривен мобилизованным жителям Винницы.

«Винница – в десятке общин Украины по показателям бюджетных доходов. В то же время, к сожалению, в нашем городе отсутствует практика материального стимулирования мобилизованных винничан. В отличие от многих городских и даже сельских территориальных общин Украины, которые смогли найти средства на единовременную денежную помощь мобилизованным гражданам. Такая ситуация ненормальная и требует решения», – отметил Филонов в размещенном на сайте Единой системы местных петиций обращении.

По его мнению, подобная практика станет одним из стимулов для добровольной, а не принудительной мобилизации жителей областного центра. Источником финансирования Николай Филонов предлагает сделать бюджет города Винницы.

Петицию досрочно подписало необходимое количество лиц, так что ее должен рассмотреть Винницкий городской совет.

Напомним, в Украине местные власти поощряют граждан вступать в ряды ВСУ с помощью денежных доплат. Подобные инициативы уже работают в столице и ряде других областей.