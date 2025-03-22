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Петр Павел сказал, какие гарантии безопасности Чехия может предоставить Украине

Петр Павел сказал, какие гарантии безопасности Чехия может предоставить Украине

Президент Чехии Петр Павел / Фото: скриншот с видео

Президент Чехии поддерживает участие своей страны в миротворческой миссии в Украине.

Чехия готова принять участие в миротворческой миссии и отправить своих военных в Украину после заключения мирного соглашения.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью "Европейской правде".

Павел подчеркнул, что Чехия уже является частью так называемой "коалиции желающих", то есть стран, которые готовы после окончания войны предоставить Украине гарантии безопасности, в частности, принять участие в создании миротворческого контингента.

"Я верю, как только появится понимание того, что есть общая воля к развертыванию сил, Чехия будет частью этой коалиции", — подчеркнул он.

Он добавил, что не все чешские политики поддерживают отправку войск в Украину, но он лично уверен, что Чехия должна принять участие в миротворческой миссии.

"Разные политики могут иметь разные взгляды. Но если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть одной из них. Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это в значительной степени для самих себя", — отметил Петр Павел.

Напомним, Румыния предложила стать хабом для размещения европейских миротворцев перед отправкой в Украину.

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