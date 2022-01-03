"Петя спит, Нора зевает": Зеленский поделился фото с утренней тренировки

Президент неоднократно рассказывал о своих занятиях спортом.

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию со своей своей утренней тренировки.

Фото появилось на его странице в Instagram.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", — подписал фото глава государства.

Он пожелал всем бодрого утра и добавил хештег "Здоровая Украина".

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский поддержал челлендж и отжался 30 раз в вышиванке.

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