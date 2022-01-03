"Петя спит, Нора зевает": Зеленский поделился фото с утренней тренировки

Президент неоднократно рассказывал о своих занятиях спортом.
Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию со своей своей утренней тренировки.
Фото появилось на его странице в Instagram.
"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", — подписал фото глава государства.
Он пожелал всем бодрого утра и добавил хештег "Здоровая Украина".
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский поддержал челлендж и отжался 30 раз в вышиванке.
Читайте также:
- В объятиях и с улыбками: Владимир и Елена Зеленские поздравили всех с Новым годом
- Исключительно "разочарованием года" украинцы назвали Тищенко и Киву
- Зеленский показал, как тренируется, назвал любимое блюдо и рассказал, от чего толстеет