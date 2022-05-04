"Пи*дец": большинство в правительстве России и Кремле ничего не знали о планах Путина начать войну — "Проект"

"Пи*дец": большинство в правительстве России и Кремле ничего не знали о планах Путина начать войну — "Проект"

Большинство работников правительства России, Кремля и депутатов Госдумы не знали о планах президента Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины и "даже высокие начальники не успели составить план действий – например, в экономике или пропаганде".

Кроме того, многих в России поражала сама идея войны с соседним государством. Именно тогда один из высокопоставленных должностных лиц в кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выжать только: "Пи*дец".

Об этом сообщили журналисты медиа "Проект".

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Согласно информации издания, особенно бессмысленно чувствовали себя депутаты Госдумы РФ, которые еще в начале 2022 года по заданию руководства подписали обращение к Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР", якобы не догадываясь, что оно будет предвестником войны.

"Знакомый одного из парламентариев вспоминает: 24 февраля депутат звонил ему чуть ли не в слезах: он очень переживал из-за того, что его подпись под обращением использовали для начала боевых действий", – говорится в материале издания.

По данным "Проекта", впоследствии недовольных "проработали" и уже через несколько дней этот самый российский депутат "в духе кремлевских методичек" говорил о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций.

Через несколько недель с начала полномасштабной войны против Украины похоже случилось и с чиновником из российского правительства, который сначала описал события кратким нецензурным словом. Уже позже он называл происходящее "окном возможностей" для России.

Издание отмечает, что умолкли даже российские депутаты, которые сначала решились публично выступить против войны. Так, в первые дни боевых действий пятеро парламентариев осудили агрессию России, однако уже в апреле, когда корреспондент "Проекта" позвонил по телефону всем этим депутатам, они отказались обсуждать свои антивоенные заявления.

В частности, на вопрос о том, почему "несогласные" депутаты начали молчать, федеральный чиновник сиронизировал: "Нет тех, кто против. Просто кто-то неточно высказался. А так все всегда поддерживали".

Близкий к руководству партии "Единая Россия" собеседник "Проекта" сообщил, что с сомневающимися провели профилактические беседы.

За время боевых действий журналисты издания побеседовали с десятком чиновников и подрядчиков Кремля, и все они повторяют, что не понимают, каких целей Россия достигает в Украине. Они также признавались: во всем, что касается проведения так называемой "спецоперации" – от пропаганды до отправки войск в Украину – царят хаос и беспорядок.

Напомним, журналисты "Проекта" также сообщили ранее, что по данным российских социологов, большинство россиян не понимают значение слова "денацификация" и не могут его объяснить. Поэтому власть и пропаганда резко сократили частоту употребления выдуманного ими термина.

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