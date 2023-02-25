"Праздник на костях": в США чиновники РФ устроили алкогольную вечеринку в канун годовщины войны

Российские чиновники пышно отметили 23 февраля в Вашингтоне День Советской армии.

Российские чиновники в посольстве округа Колумбия ( США ) в четверг, 23 февраля, устроили вечеринку, на которой отмечали "День защитника Отечества".

Об этом сообщили американские СМИ.

Перед входом в посольство в тот вечер были протестующие, которые немного "подпортили" праздник россиянам, осуждая дипломатов за войну, которую Россия развязала против Украины.

"Путин=Гитлер", – написано на одном из плакатов, который держал демонстрант.

Как сообщают источники, российские чиновники проводили празднование в большом зале посольства, украшенном мозаикой Советских времен. На экране показывали видео о российских военных, а также кадры испытательного запуска баллистической ракеты.

В зале также были репродукции писем, которые дети писали солдатам РФ на фронт: рисунки истребителей и вертолетов, красочные изображения санкционированной жестокости. На одном из плакатов развевалась прописная буква Z – символ войны России против Украины.

Дипломаты смаковали русские деликатесы и потягивали бурбон, вино и, конечно, шампанское.

Напомним, Владимир Путин 21 февраля 2023 года выступил с обращением перед Федеральным собранием, в котором заявил, что западные страны пытаются перевести войну в Украину в "фазу глобального противостояния". По словам российского диктатора, якобы Россия не развязала войну. Зато обвинил Запад и Киев в якобы развязывании войны на Донбассе.

А уже 22 февраля февраля россияне на московском стадионе "Лужники" праздновали годовщину вторжения в Украину.

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