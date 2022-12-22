Пионтковский оценил визит Зеленского в Вашингтон: "Решимость США и Байдена идти дальше"

Оппозиционер считает, что Соединенные Штаты готовы снимать с себя самоограничения поддержки победы Украины в войне.

С визитом президента Украины Владимира Зеленского в США фактически рушатся принципиальные самоограничения Вашингтона на виды помощи. В частности, речь идет о предоставлении ЗРК Patriot и вероятной передаче дальнобойных ракет ATACMS.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский, сообщает "24 канал".

Он напомнил, что США до недавнего времени включали принципиальные самоограничения на виды помощи.

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"Одно из таких ограничений разрушается с поставкой Patriot. Речь идет о том, что американские военные ни в коем случае не должны напрямую быть вовлечены в военные действия на территории Украины", – сказал Пионтковский.

Он отметил, что ранее в США объясняли, что не предоставляют Patriot из-за ее сложности и необходимости присутствия американских специалистов. По данным Пионтковского, украинцы якобы давно готовятся к работе с Patriot на базе "Рамштайн".

"Однако какое-то присутствие граждан США необходимо и это формально разрушает действовавшие до сих пор самоограничения. Так или иначе, но американцы, слава Богу, вовлечены в нашу совместную борьбу", — сказал публицист.

Он также напомнил о еще одном самоограничении Соединенных Штатов – не передавать ракеты, которые могут наносить удары по территории России, в частности ATACMS. Однако дискуссия о дальнобойных ракетах снова развернулась именно перед визитом Зеленского в Вашингтон.

"Не исключаю, что объявят о передаче ATACMS. Программа минимум выхода американцев из этого ограничения – это передача Patriot. Думаю, что сейчас этот процесс ускорится", – прогнозирует Пионтковский.

Российский оппозиционер также отметил, что визит президента Украины в США срежиссирован на самом высоком уровне. Ведь недавно там был Макрон, однако ему не предоставили возможность обратиться к объединенной сессии двух палат Конгресса, как Зеленскому.

"Это говорит о решимости США и президента Байдена идти дальше, снимать с себя ограничение поддержки победы Украины в войне", – заверил Пионтковский.

Напомним, 21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с Байденом. Анонсировалось, что стороны будут обсуждать ситуацию на фронте и поддержку Украины: предоставление оружия, тренировку военных и антироссийские санкции.

В этот же день Байден объявил о выделении Украине 1 млрд. дол. военной помощи. А госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,85 млрд долл., в который, в частности, войдут ЗРК Patriot.

Отметим, что Байден заявил, что американский народ будет стоять рядом с украинцами до победы в войне.

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