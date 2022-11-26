Пионтковский заявил, что США не спешат давать Украине ATACMS ради управляемого распада РФ

Публицист полагает, что у США есть страх прыжка в неизвестность и они хотят обеспечить "управляемый процесс распада России" – не украинцами, а американцами.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский убежден, что Украина получит от США снаряды ATACMS и другое необходимое для победы вооружения, однако это не происходит быстро, ведь Вашингтон стремится обеспечить контролируемый распад России.

Такое мнение Пионтковский выразил проекту "Грощі".

"Во-первых, оно (вооружение – ред.) поступит. Но я отвечу, почему оно до сих пор не поступило. Во-первых, есть огромная путинская пятая колонна вокруг того же Трампа, который требует вообще прекратить поддержку. Но мы говорим сейчас о борьбе внутри байденовской администрации. Я думаю, что там вот на чаше весов – две вещи. Да, они – за победу сейчас. Они согласились, они за победу Украины. С другой стороны – традиционная осторожность Америки", – сказал публицист.

Он привел пример, который "поможет понять нелепость американского сознания". Речь идет о визите 41 президента США Джорджа Буша-старшего в Украину в 1991 году, во время которого он призвал Киев не настаивать на независимости государства.

"Он приехал в Киев. Август 91-го года. Выступал не в Верховной Раде, потому что не было тогда Верховной Рады, был "Верховный Совет". Он призвал украинцев, ну чуть ли не слезно, что ни в коем случае не настаивайте на своей независимости. Его освистали даже коммунисты. Это свидетельствует о полном непонимании американцами психологии украинцев. У США есть страх прыжка в неизвестность", — объяснил Пионтковский.

Он уверен, что США хотят обеспечить "управляемый процесс распада России" – не украинцами, а американцами.

"Традиционная такая вот школа политической мысли – все должно быть управляемым, осторожным", – добавил оппозиционер.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады врага в глубине оккупированных территорий.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, ATACMS Украине не дают по двум возможным причинам: видят, что ВСУ и так неплохо справляются на поле боя и из-за опасений атак по территории РФ.

В то же время, российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает, что дальнейшие массированные российские обстрелы Украины увеличивают шансы на получение ракет ATACMS.

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